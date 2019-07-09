Компания «Сбербанк Лизинг» автоматизировала проверку пакета документов по лизинговой сделке (договора лизинга , договора купли-продажи, договора поручительства) с помощью технологий ABBYY. «Интеллектуальное решение сравнивает подписанный документ с электронной версией и подсвечивает отличия. Теперь на выявление фактов внесения изменений в согласованную версию одного договора уходит менее трех минут — в семь раз меньше, чем раньше», — отмечается в сообщении ABBYY.

Там поясняют, что в ходе согласования и обсуждения условий лизинга заказчики и поставщики оборудования часто вносят в договоры правки. «При получении договорной документации сотрудники «Сбербанк Лизинга» сравнивают подписанные экземпляры с ранее согласованной версией с помощью решения на базе технологий ABBYY. Для этого пользователи в интерфейсе ABBYY FlexiCapture сканируют бумажные документы со штрихкодами. Решение определяет номер договора и отправляет оцифрованный файл в электронный архив. В системе автоматически производится поиск согласованного документа, и обе версии отправляются на сравнение в партнерское решение IGS Comparator на базе технологии ABBYY ScanDifFinder SDK. Решение быстро выявляет в документах любые изменения, внесенные по случайности или намеренно. Ответственный за конкретный договор сотрудник бэк-офиса получает ссылку на задание», — поясняют в ABBYY работу системы.

В веб-интерфейсе пользователь может посмотреть на результаты сравнения. Если экземпляры идентичны, то сотрудник одобряет сделку и отправляет документ на учет. Если в документах обнаружены различия, сотрудник запускает процесс взаимодействия с контрагентом.

«Благодаря решению менеджеры «Сбербанк Лизинга» успевают проверить около 100 тыс. страниц договорной документации и заключить более 2,5 тыс. соглашений о лизинге в месяц», — подчеркивают разработчики.

«Мы стремимся сделать так, чтобы согласование, обработка и проверка многостраничных документов занимали как можно меньше времени сотрудников, а заказчики могли быстрее начать использовать предмет лизинга. Интеллектуальные технологии ABBYY помогли нам максимально ускорить ввод данных и вычитку договоров, при этом мы уменьшили риск упустить ошибки и разночтения в документах», — комментирует начальник отдела процессов и технологий АО «Сбербанк Лизинг» Екатерина Гурова.



Проект реализовала компания IGS, специализирующаяся в области комплексных ECM-решений.

