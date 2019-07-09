Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро также понизился почти на 5 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,85 рубля (минус 7 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 2 копейки и составил 71,58 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в паре с долларом уже несколько дней находится в диапазоне 63,5—63,8.

«Внутренних идей пока нет. Существенно снизился приток валюты в страну из-за падения спроса на ОФЗ. Но при этом нет и распродаж бумаг со стороны нерезидентов. В таких условиях рублю остается лишь ориентироваться на курс доллара на мировом рынке. А там ситуация не очень позитивная для российской валюты. Пара евро-доллар вплотную подкралась к отметке 1,12, и ее пробой вниз способен очень быстро увести котировки в район 1,115. Впрочем, среднесрочные тренды на валютном рынке вполне могут определиться сегодня в ходе выступления главы ФРС в Сенате. До того времени мы ждем небольшого укрепления рубля на растущей нефти», — прогнозировал он.

«Рубль подешевел к бивалютной корзине, но снова не пустил доллар за пределы уровня 64 рубля. Причем учитывая отсутствие выраженного спроса на риск и продолжение повсеместного роста доллара, давление на нашу валюту было умеренным. Это подтверждает стойкость рубля и сохранение интереса к рублевым активам, в том числе на ожиданиях снижения ставки ФРС и других ключевых Центробанков мира. Исходя из этого можно предположить, что на предстоящей неделе, когда в РФ начнется очередной налоговый период, «россиянину» будет еще проще противостоять негативу, а значит, и понижательные риски пока носят умеренный характер», — комментировал руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.