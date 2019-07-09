Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует ускорить темпы роста.

«Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он привел оценки за январь — май, по которым «ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%». «Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста», — указал Путин.