Инфляция в России по состоянию на 8 июля снизилась до 4,6% в годовом выражении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в среду.

«Наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%», — сказал он.

При этом глава государства напомнил о необходимости вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%.

Как сообщал ранее Росстат, инфляция по итогам июня замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае.