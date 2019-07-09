Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску авиакомпании «Трансаэро» взыскали с Промсвязьбанка более 33,5 млн рублей долга по совместной бонусной программе пластиковых карт «Трансаэро Привилегия».

Окружной арбитраж в среду отклонил кассационную жалобу Промсвязьбанка на принятое в декабре решение Арбитражного суда Москвы и апрельское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

«Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в карточке дела. Ранее окружной суд по просьбе ответчика приостанавливал исполнение судебных актов по делу до окончания производства в суде кассационной инстанции.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск «Трансаэро». В решении говорится, что перевозчик и банк в 2008 году заключили договор по эмиссии кобрендинговых карт с целью привлечения пассажиров «Трансаэро» к сотрудничеству с Промсвязьбанком. По условиям контракта банк обязался оплачивать перевозчику услуги по начислению бонусных баллов в программе «Привилегия».

«Трансаэро» выставила банку счета по оплате услуг за июль — сентябрь 2015 года в размере более 33,5 млн рублей, однако Промсвязьбанк отказался их оплачивать, сославшись на то, что перевозчик не сможет предоставить награды участникам программы в виде бесплатных перелетов в связи с приостановкой деятельности. Однако суд указал, что, «согласно договору, ответчик оплачивал истцу услуги по привлечению клиентов, а не потенциальные услуги по перевозке в будущем».