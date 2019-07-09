Передача Связь-Банка даст Промсвязьбанку дополнительные 2—3 млрд рублей для соблюдения норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«С точки зрения Н1 там будет 2—3 миллиарда капитала, который будет свободен», — сказал Моисеев. По словам замминистра, присоединение банка также «развяжет» норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

«Присоединение хорошо капитализированного банка с хорошими активами, которым «Связь» станет после выкупа всех «плохих» за кеш ВЭБом, оно, естественно, по Н6 сильно помогает. А по Н1, поскольку капитализирован с запасом, там будет больше, чем минимальное требование ЦБ, соответственно, вот на эту разницу тоже проблема будет решена», — пояснил замминистра финансов.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в минувшую пятницу говорил, что договоренность с ЦБ и ВЭБом о параметрах передачи Связь-Банка в казну РФ достигнута, это произойдет в ближайшее время. Планируется, что после передачи в казну Связь-Банк будет передан на баланс Промсвязьбанка.