Банк России установил официальные курсы валют на 11 июля.

Курс доллара вырос на 3,28 копейки, составив 63,7988 рубля (63,766 рубля на 10 июля). Курс евро увеличен на 10,05 копейки до 71,5631 рубля (с 71,4626 рубля на 10 июля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,74 рубля (минус 17 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,52 рубля (минус почти 9 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,71—63,91 рубля за доллар и 71,49—71,67 рубля за евро.