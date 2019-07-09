Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на арест до 19 августа в отношении предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате денежных средств банка «Кредит Экспресс», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Оставить без изменений решение Басманного суда Москвы, которым в отношении Бойко-Великого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 августа 2019 года», — огласила решение судья Наталья Никишина.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершенная организованной группой). Свою вину он не признает.

Помимо Бойко, фигурантами уголовного дела также являются директор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника кредитной организации: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По версии следствия, объем похищенных фигурантами средств составляет более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов США. В ходе расследования дела установлен 31 факт хищения.

Следствием также проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.