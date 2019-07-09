Княжество Монако стало первым государством в Европе с мобильной сетью 5G по всей территории.



Как сообщает Agence France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи, по всему княжеству уже работает мобильная связь 5G, что делает его первым государством в Европе.

Оборудование для сети 5G создано и установлено китайской компанией Huawei.

Как сообщалось, в нацпрограмме «Цифровая экономика» запланировано создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году и в десяти городах к 2022-му. Предполагается, что диапазоны радиочастот для 5G в России должны быть определены до 30 сентября 2019 года. Однако пока в этом вопросе определенности нет — самые перспективные диапазоны выделить на данный момент не удается. Полноценное развертывание сети нового поколения 5G в РФ произойдет не раньше 2023 года, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, говорил вице-премьер Максим Акимов. Он пояснял, что сети будут там, где на них будет спрос.