Модульбанк запустил интеграцию банковского личного кабинета с голосовым помощником Siri, говорится в сообщении кредитной организации.

Предприниматель с помощью голосовой команды может узнать баланс по счету, посмотреть последние операции, создать платеж. Также в рейтинге «Белый бизнес» можно узнать, насколько компания защищена от блокировки расчетного счета.

Для интеграции с Siri в мобильном приложении Модульбанка необходимо в настройках включить голосовые команды.