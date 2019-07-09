Минфин РФ не рассматривает возможность продления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) из-за его использования бизнесом для уклонения от налогов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы не рассматриваем возможность продления, потому что ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов», — сказал Силуанов.