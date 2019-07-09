Минфин готов поддержать увеличение суммы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) второго типа (сумма инвестиций, доход с которой не облагается НДФЛ). При этом необходимо поэтапно отказываться от ИИС первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Надо, совершенно очевидно, надо увеличивать размер максимальный по счетам второго типа. Там предлагается цифра 2,5 млн (рублей), но надо ее еще посмотреть. Но по счетам первого типа — конечно, надо от них отказываться поэтапно. Мы готовы на такой размен. Просто так взять и либерализовать — смысла нет», — сказал он.

Сейчас максимальный взнос на ИИС составляет 1 млн рублей в год, минимальный срок существования ИИС — 3 года.