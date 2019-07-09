Минэкономразвития РФ усилит контроль за внедрением ключевых показателей эффективности в госкомпаниях, по результатам мониторинга возможны кадровые изменения в отношении руководства компаний, сообщила в среду пресс-служба министерства.

«Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ. Key Performance Indicators, KPI. — Прим. ред.) предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе министерства, «по результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров».

«Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием. Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Росимуществу поручается собирать информацию о невозможности утверждения показателей эффективности из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности по причине нахождения в процессе реорганизации, ликвидации и введения процедуры банкротств.