Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании «ДОМ.РФ».



««ДОМ.РФ» выделили дополнительно 43 миллиарда рублей в поддержку строительства, ипотеки, что хорошо», — сказала спикер. Но при этом она предложили дать протокольное поручение комитетам Совета Федерации по федеративному устройству и по бюджету жестко контролировать использование этих средств.

По мнению Матвиенко, следует «включить в наши предложения Счетной палате по плану на 2020 год провести проверку «ДОМ.РФ».

«У меня нет понимания, кто контролирует и как расходуются такие большие средства», — пояснила она.