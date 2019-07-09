Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября 2019 года займет должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка. О назначении банк объявил в среду, 10 июля.

Как уточняется, Жигалова-Озкан будет осуществлять руководство данными функциями в группе «Сбербанк», включая курирование компаний группы в соответствующих индустриях.

До прихода в Сбербанк Марина Жигалова-Озкан 13 лет, с момента основания, возглавляла компанию Disney в России и СНГ. «Под ее руководством компания стала одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка и центром компетенций и инновационных разработок для всего мира, а бренды Disney, Marvel и «Звездные войны» получили широкое признание, компания стала лидером в семейном телевидении, кинопрокате, лицензионном бизнесе, запустила производство кино- и ТВ-контента», — отмечается в справке Сбербанка.

Ранее Жигалова-Озкан занимала должности первого заместителя генерального директора компании «Профмедиа», вице-президента группы «Интеррос» с совмещением с позицией заместителя генерального директора Северо-Западного пароходства, работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.

В Сбербанке в том числе отмечают, что Жигалова-Озкан является членом Академии российского телевидения и национальной Академии кинематографических искусств и наук России, а также членом Союза кинематографистов РФ.

Марина Жигалова-Озкан окончила факультет международных экономических отношений МГИМО, бизнес-школу Гарвардского университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров.



«Марина — известный и авторитетный топ-менеджер в медийной индустрии, не нуждающаяся в дополнительных представлениях. Мы приветствуем Марину в команде Сбербанка и уверены, что она сможет реализовать наши планы по совершенствованию и развитию возлагаемого на нее функционала, который имеет для нас стратегическое значение», — прокомментировал назначение первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, пожелав будущему новому топ-менеджеру Сбербанка «больших успехов в новой для нее роли».