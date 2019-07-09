Высокий спрос на ОФЗ на фоне повышения аппетита к риску международных инвесторов в условиях ограниченного первичного предложения способствовал снижению доходностей ОФЗ. Об этом говорится в очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» , подготовленном Центробанком.

Как отмечает регулятор, в июне доходности ОФЗ ускорили снижение, что способствовало сдерживанию активности нерезидентов в рамках стратегии керри-трейд и замедлению роста доли их вложений в ОФЗ по сравнению с маем 2019 года.

«При этом нерезиденты и дочерние банки сохраняли высокий спрос на российские ОФЗ и в условиях сокращения первичного предложения переместили покупки на вторичный рынок. В то же время снижение ставок способствовало сокращению объемов сделок в рамках стратегии керри-трейд на рынке, а рост доли вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ замедлился: за июнь доля увеличилась на 0,7 процентного пункта (с 29,3% до 30%) после роста в мае на 2,2 процентного пункта», — говорится в обзоре ЦБ.

Банк России в июне опубликовал для обсуждения проект документа для выполнения международных обязательств по переводу на централизованный клиринг договоров «процентный своп». В целях сохранения устойчивых темпов развития рынка перевод договоров «процентный своп» на централизованный клиринг предполагается осуществлять постепенно. В связи с этим при внедрении предусмотренных проектом требований на централизованный клиринг могут быть переведены, по оценке Банка России, несколько крупнейших участников рынка. В то же время Банк России продолжает диалог с участниками рынка относительно параметров указанных требований.

