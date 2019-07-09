Крупнейшие брокеры выступили против инициированных ЦБ поправок, ограничивающих вложения населения на финансовом рынке, сообщает РБК .

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг. Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, подписались топ-менеджеры Альфа-Банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама».

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Письмо с похожими предложениями ранее направили Аксакову две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА).

Профучастники обсуждали законопроект о категоризации инвесторов 9 июля на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказали РБК два участника встречи. То, что встреча состоялась, подтвердил РБК предправления НАУФОР Алексей Тимофеев, но ее содержание обсуждать отказался. Как сообщил один из источников, игрокам рынка по ключевым вопросам переубедить регулятора не удалось. Единственная уступка, на которую готов пойти ЦБ, — не вводить тестирование для перехода инвестора из категории в категорию, оставив лишь один вид тестов — на знание того или иного финансового инструмента, рассказал он.

Частных инвесторов предлагают разделить на четыре категории: особо защищенные неквалифицированные (по умолчанию все физлица), которым разрешены сделки с ценными бумагами первого и второго котировальных списков, с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами; простые неквалифицированные (со средствами более 400 тыс. рублей или сдать специальный экзамен), которым будут доступны маржинальные сделки и производные финансовые инструменты после прохождения тестирования у брокера; простые квалифицированные (со средствами от 10 млн рублей), могут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; профессиональные (вложения от 50 млн рублей), ограничений на инвестиции практически нет.

Инвестор может лишиться присвоенной категории во время ежегодного пересмотра брокером соответствия клиента его статусу. При потере более высокого статуса инвестор теряет доступ к определенным сделкам.

Участники финансового рынка предлагают считать простыми неквалифицированными инвесторов с суммой на счете от 160 тыс. рублей, а не 400 тыс. рублей; одновременно СРО предлагают не давать особо защищенным инвесторам права совершать любые сделки в пределах 50 тыс. рублей; разрешить всем инвесторам покупать иностранные ценные бумаги (поправки это запрещают), так как возможность вложиться в ценные бумаги известных зарубежных компаний привлекает население на фондовый рынок; расширить перечень доступных неквалифицированным инвесторам видов сделок; дать возможность торговать любыми финансовыми инструментами; если неквалифицированный инвестор нанял доверительного управляющего или инвестиционного советника, ограничения по категории не должны на него распространяться.

Также и СРО, и профучастники предлагают отложить вступление закона в силу, чтобы было время подготовить IТ-системы, специалистов и бюджеты: не через год, а через три после публикации.

В нынешнем виде поправки «не защищают инвесторов от явных угроз и запрещают правильное и полезное», рассуждает вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев: «По нашим оценкам, пользователи нашего самого консервативного тарифа в результате предлагаемых нововведений лишатся 70% доступных им сейчас бумаг. Они уйдут с Санкт-Петербургской биржи и потеряют доступ к половине используемых ими сейчас инструментов на Мосбирже — не к суррогатам, а обычным акциям и облигациям». Особенно беспокоит запрет на покупку бумаг иностранных компаний, инвесторы из-за этого будут приобретать бумаги через иностранных брокеров, опасается Емешев, добавляя, что непонятно, чем обоснован порог 400 тыс. рублей.

Введение в силу законопроекта в текущем виде может стать достаточно серьезным ударом для фондового рынка, считает президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков: приток клиентов может сократиться на 30–40% из-за нежелания инвесторов сдавать экзамены и следовать иным требованиям, сократится инвестиционная активность клиентов, у которых не будет доступа к иностранным ценным бумагам и производным инструментам.