Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост», позволяющий клиентам — физическим лицам покупать и продавать 14 валют в режиме онлайн по зафиксированному курсу. «На сегодняшний день новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов», — подчеркивают в кредитной организации.

В рамках сервиса «Биржевой мост» клиент получает возможность покупать и продавать валюту с отложенной датой расчетов при внесении 10—12% от будущей суммы операции. При этом на сумму обеспечительного взноса банк будет производить начисление и ежемесячную выплату процентов (в размере ключевой ставки ЦБ минус 3 процентных пункта, как следует из релиза), а горизонт планирования удобной даты расчетов в будущем составит 365 дней.

«Новый сервис не требует каких-либо особых знаний и подходит как для клиентов, которые раз в год покупают валюту для отпуска, так и для тех, кто стремится защититься от нестабильности на валютном рынке или зарабатывать на изменении курсов», — отмечают в банке.



Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту необходимо открыть счет онлайн в любой из возможных валют, выбрать приемлемый для себя курс и зафиксировать его в дату заключения договора купли-продажи безналичной валюты, внеся обеспечительный взнос. В дату расчетов клиент обеспечивает сумму сделки на счете, получает валюту по зафиксированному курсу и обеспечительный взнос с начисленными на него процентами. Также сервис позволит задавать желаемое значение курса и устанавливать дату, до которой должна совершиться сделка. Если в обозначенный период времени заданный курс достигается, то валюта покупается/продается.