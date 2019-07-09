Банк «Интеза» обновляет условия предоставления потребительских кредитов, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках новых условий по потребительскому кредиту максимальная сумма увеличена до 3 млн рублей. Срок кредитования от 6 до 60 месяцев.

Тариф «Базовый» позволяет подать заявку на кредит клиентам при условии обязательного предоставления справки 2-НДФЛ в качестве документа, подтверждающего доход заемщика. Процентная ставка зависит от суммы кредита: 11,9% годовых при сумме от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, 12,9% годовых — от 500 тыс. рублей до 1 499 999 рублей, 17,9% годовых — от 100 тыс. до 499 999 рублей.

Для клиентов, получающих заработную плату на карты банка «Интеза» кредиты предоставляются в рамках тарифа «Зарплатный». Максимальная сумма кредита для данной категории заемщиков составляет 1,5 млн рублей, процентная ставка для суммы от 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей — 12,5% годовых, для суммы от 100 тыс. рублей до 499 999 рублей — 17,5% годовых.

Клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке, кредиты предоставляются в рамках тарифа «Повторный». Процентная ставка составляет: 11,5% годовых при сумме от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, 12,5% годовых — от 500 тыс. рублей до 1 499 999 рублей, 17,5% годовых — от 100 тыс. рублей до 499 999 рублей. Для сумм свыше 1,5 млн рублей подтверждение дохода заемщика осуществляется по справке 2-НДФЛ, в остальных случаях допускается предоставление справки по форме банка.

Для держателей премиального пакета услуг «Intesa Magnifica» кредиты предоставляются в рамках тарифа «Intesa Magnifica». Процентная ставка зависит от суммы кредита: 11,4% годовых при сумме от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей, 12,4% годовых — от 500 тыс. рублей до 1 499 999 рублей, 17,4% годовых — от 100 тыс. рублей до 499 999 рублей. Для сумм свыше 2 млн рублей подтверждение дохода заемщика осуществляется по справке 2-НДФЛ.