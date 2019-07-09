Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать недействительными сделки банка «Спурт» по 69 кредитным договорам с 20 корпоративными заемщиками, сообщает TatCenter . Совокупный объем сделок составляет 1,28 млрд рублей. Заявление направлено в арбитраж Татарстана 8 июля.

В числе заемщиков числятся компании «Адгезив», «Арту», «Восток», «Газ-Трейд», «Стройтрастком», «ТД «ИРИС» и другие. Все сделки с ними банк провел в период с 26 августа 2014 года по 10 марта 2017 года. Отмечается, что после получения денег все заемщики «в короткий промежуток времени, напрямую, либо через промежуточные компании» перевели средства в пользу Казанского завода синтетического каучука. Совокупный размер перечислений также составил 1,28 млрд рублей.

Банк «Спурт» из Казани остался без лицензии в июле 2017 года, а в сентябре суд признал банк банкротом.