Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизит до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы.

В частности, пониженный тариф будет действовать для торговых точек с оборотом до 10 млн рублей в год. В свою очередь, оборот таких компаний по картам Visa не должен превышать 3 млн рублей в год, они должны быть новыми клиентами платежной системы и соответствовать нормам федерального законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства.



Таким образом Visa пытается сохранить свою долю на рынке на фоне активного развития конкурентов, в том числе Системы быстрых платежей, полагают эксперты. По их мнению, введение льготного тарифа вряд ли приведет к снижению цен для потребителей, но, безусловно, повысит удобство безналичных расчетов.



«Решение Visa подстегнет проникновение эквайринга в те сегменты бизнеса, где на текущий момент это дорогое удовольствие. Речь о микробизнесе с продажей низкомаржинальных продуктов. Таких, как киоски по продаже газет, канцелярских товаров, небольшие магазины у дома, овощные палатки, сувенирные лавки, ярмарочная торговля, сезонные предприниматели и так далее. Сейчас для подобных предприятий получить эквайринг затруднительно», — отметил директор по продуктам компании «Атол», занимающейся автоматизацией ретейла и сферы услуг, Платон Песецкий.

Тем не менее, льготная ставка 1% — это только верхушка айсберга, подчеркивает эксперт. Далее банк-эквайер включит в нее свои издержки, такие как расходы за обслуживание, стоимость терминала, зарплату персоналу, а также добавит прибыль. В итоге предприниматель получит ставку на уровне 1,8—2%. «Это ниже, чем привычные 2,5%, однако эти 0,5—0,6% вряд ли будут заметны розничному потребителю. Из-за инфляции покупатели вряд ли заметят значительное снижение цен», — констатировал Песецкий.

Небольшие магазины будут стараться использовать снижение комиссий в целях развития своего бизнеса, согласен директор департамента развития продуктов крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Любовь россиян к безналичным расчетам выгодна для самих торговых точек, и небольшие ларьки возьмут это на вооружение. По данным компании, выручка по безналичным платежам супермаркетов за первый квартал 2019 года выросла на 20% по сравнению с прошлогодним квартальным показателем. В кафе и столовых — на 17%, в магазинах одежды — на 21%, а в сегменте электроники — более чем на 30%.

Одна из причин, по которой Visa решила пересмотреть тарифы, — расширенный запуск Системы быстрых платежей Банка России, уверен и.о. директора департамента клиентских отношений инвесткомпании «Солид» Алексей Клочко. До конца года должна появится возможность быстрых переводов в пользу юрлиц и оплата товаров по QR-коду — тарифы обещают быть существенно ниже, чем сейчас. «Эти факторы влияют на положение систем Visa и Mastercard, я предполагаю, что снижение комиссии — это попытка защиты своей доли на рынке», — заключил Клочко.