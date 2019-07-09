Тринадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с бывшего заместителя гендиректора по финансам авиакомпании «Трансаэро» Марины Акчуриной 9,5 млн рублей, которые она получила в качестве премии после того, как в отношении перевозчика возбудили дело о банкротстве, следует из определения суда.



«Взыскать с Акчуриной М. Н. в конкурсную массу ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» 9 млн 570 тыс. рублей», — говорится в документе. Апелляционный суд также отменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который ранее признал выплату премии законной и не нашел оснований для ее отмены.

Как следует из материалов дела, взыскать деньги с Акчуриной потребовал конкурсный управляющий «Трансаэро» Алексей Белокопыт, который посчитал, что выплата топ-менеджеру была необоснованной в 2015 году, когда авиакомпания имела значительные долги и попала под процедуру банкротства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ежемесячный оклад экс-замгендиректора составлял 27 тыс. рублей, а надбавка «за качество» — 423 тыс. рублей, однако, согласно трудовому договору, она работала сначала на полставки, а затем на ее четверть. При этом отдельным соглашением ей установили доплату, которая не зависела от отработанного времени, значительно превышала саму зарплату, а ее часть выплачивалась даже во время отпуска.

Апелляционный суд согласился с доводами конкурсного управляющего о том, что предшественники Акчуриной на должности получали значительно меньше, даже работая полный день, такая схема выплат «не отвечала экономической целесообразности для должника («Трансаэро») в условиях банкротной процедуры», а также «фактически имела своей целью прикрытие необоснованных выплат должником в пользу ответчика».

В 2015 году «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». В 2017 году «Трансаэро» признали банкротом. Бывших топ-менеджеров компании также пытаются в суде привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании, в частности, во вторник суд рассмотрит иск о привлечении бывшего руководителя «Трансаэро» Дмитрия Сапрыкина.