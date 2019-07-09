Басманный суд Москвы продлил до середины октября срок содержания под стражей директора финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, сообщило агентство ТАСС из суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Дельпалю меру пресечения в виде ареста до 13 октября», — сказала судья Юлия Сафина.

В понедельник суд продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и еще одному фигуранту дела — бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву, признавшему вину. Во вторник суд продлил до 13 октября срок содержания под стражей гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова. Остальные фигуранты дела — партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин — находятся под арестом, следствие также просит для них продления меры пресечения.

Следователь в ходе судебного заседания попросил продлить срок ареста Дельпалю до 13 октября. «Ходатайство поддерживаю полностью, следствие по делу продлено до 13 октября. В настоящее время срок ареста истекает, но завершить следствие не представляется возможным из-за проведения большого объема следственных действий. Для возможного завершения следственных действий необходимо еще минимум три месяца. В связи с этим прошу продлить срок ареста до 13 октября», — сказал следователь.

Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов. Сторона защиты попросила не удовлетворять ходатайство следственных органов, а избрать в отношении Дельпаля домашний арест или залог. «Я возражаю против ходатайства следователя, мы просим изменить Дельпалю меру пресечения на домашний арест или залог в 5 миллионов рублей и квартиру, расположенную в Москве», — сказал адвокат.

В своем выступлении адвокат отметил, что следствие не смогло подтвердить основания для продления ареста. Кроме того, защитник в своем выступлении заявил ходатайство о вызове в суд и допросе сотрудника ФСБ, представившего справку о том, что Дельпаль может скрыться или каким-то образом воспрепятствовать следствию. Суд оставил без удовлетворения данное ходатайство.



Обвиняемый заявил, что не причастен к данному уголовному делу. «Я возражаю против данного ходатайства, я невиновен, не понимаю, почему я задержан. Я не одобрял данную сделку, не подписывал никакие документы, связанные с ней. Я могу находиться под домашним арестом, прошу избрать мне именно эту меру. Почему в отношении меня применяют двойные стандарты? Майкл Калви находится под домашним арестом, почему я должен находиться в СИЗО? Это несправедливо», — отметил Дельпаль.

По версии следствия, Калви и его сообщники организовали схему, по которой подконтрольное им Первое коллекторское бюро в счет долга на 2,5 млрд рублей перед «Восточным» уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей. Следствие же дало другую оценку — 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании). При этом, по версии ЦБ, цена этих акций близилась к нулю, отмечал следователь.

