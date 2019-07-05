Альфа-Банк намерен продать рыночную часть коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент», сообщает «Коммерсант» . Кредитная организация после интеграции большей части «Сентинел» в свою структуру не исключает продажи оставшейся части.

«Альфа-Банк по-прежнему является 100% владельцем агентства, но не исключает в будущем возможность его продажи на рыночных условиях», — подтвердили в банке. При этом, как пояснили изданию в кредитной организации, «с 1 июля в периметре банка начал функционировать департамент взыскания просроченной задолженности, осуществляющий полный цикл взыскания». При этом в банк перешли около 750 сотрудников агентства, в основном «выездные взыскатели». Там также добавили, что после передачи процессов, связанных с работой по портфелю банка, «Сентинел» продолжает работать как профессиональное коллекторское агентство.

По словам топ-менеджера одного из ведущих коллекторских агентств, в процессе оценки стоимости такой организации основное внимание уделяется выкупленным портфелям. «Оценка рентабельности коллекторского агентства во многом будет зависеть от модели денежных потоков по портфелям компании, — подтверждает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян. — Важным показателем является коэффициент Cash on Cash, который представляет собой отношение прогнозных сборов по портфелям к сумме инвестиций». По его словам, у лидеров рынка окупаемость приобретенных портфелей «происходит уже в первый год». По оценке директора департамента оценки и стоимостного консультирования НАО «Евроэксперт» Анны Шлапаковой, аналогичное агентство может стоить 300–500 млн рублей, но если продается только часть агентства, то ее цена «может быть непропорционально низкой».

По словам собеседников издания, около 95% прибыли агентства обеспечивал портфель Альфа-Банка. «Компания получала вознаграждение в размере 22% от возвращенной суммы, при этом по рынку средняя комиссия составляет около 15%, — поясняет один из собеседников. — Объем купленных портфелей у СКМ был незначительный». При этом на продажу коллектора банк мог подтолкнуть ряд причин. «Изначально банк надеялся, что агентство сможет стать рыночным игроком и будет приносить от этой деятельности прибыль, однако оно не смогло полноценно работать на портфелях со стороны и показывало низкую эффективность», — говорит другой собеседник.