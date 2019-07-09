Райффайзенбанк предлагает новым клиентам открыть вклад «Отличное начало» .

Сумма вклада — от 100 тыс. до 1 млн рублей. При размещении денежных средств на шесть месяцев процентная ставка составляет 6,9%, на один год — 6,31%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет.

Оформление вклада возможно при соблюдении определенных условий:

клиент является новым клиентом банка, либо держателем сертификата лояльности банка «Отличное начало», полученного им от банка по любым каналам связи;

клиент не является клиентом категории Private Banking;

клиенту открыт текущий счет в валюте вклада в подразделении банка того же региона, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для заключения депозитного договора;

у клиента нет действующего договора вклада «Новый курс» и накопительного счета «Активный».







