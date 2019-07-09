Промсвязьбанк снизил ставки по программе «Семейная ипотека». Теперь клиенты ПСБ могут приобрести жилье в рамках госпрограммы льготного ипотечного кредитования по ставке 5,2% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика, подчеркивается в релизе банка.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 году, а в марте 2019 года правительственным постановлением в программу были внесены изменения. Согласно принятым поправкам, субсидии Минфина России по этим кредитам стали предоставляться на весь срок кредитования.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионов России — 6 млн рублей. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%.



Подать заявку на семейную ипотеку можно в любом из 57 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнера — компании «Этажи». К заявке помимо стандартных документов на ипотечный кредит необходимо приложить свидетельства о рождении детей. Решение банка о предоставлении кредита действует в течение 60 календарных дней.