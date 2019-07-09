Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 9 июля, приняла в первом чтении поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» в части отметки о возможности предоставления заявления на государственную регистрацию права, заверенного электронной подписью гражданина.

Как поясняется в сообщении нижней палаты парламента, законопроектом «предлагается установить, что внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений об отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, путем подачи заявления в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости или его представителя, осуществляется только при наличии в ЕГРН специальной отметки о возможности такой формы подачи документов».

Отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника объекта недвижимости, его законного представителя или посредством почтового отправления, подчеркивают авторы законопроекта. Норма будет действовать только для физических лиц.

«С развитием технологий появляется новый вид мошенничества, когда воруют паспортные данные у гражданина и с помощью персональных данных создаются электронные ключи, электронная цифровая подпись, фактически флешка, с помощью которой заключают сделки, в том числе с недвижимостью. Мы знаем, что появились достаточно громкие процессы, когда с помощью такого ключа продаются или дарятся квартиры. В настоящий момент любой человек от этого не застрахован», — пояснил необходимость принятия законопроекта один из его авторов, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, это связано с тем, что лицензирование центров, занимающихся оформлением электронных ключей, пока находится на довольно низком уровне. Контроль за их деятельностью недостаточно развит.



По мнению Крашенинникова, таким образом удастся минимизировать «минное поле» в сфере сделок с недвижимостью, которое «периодически возникает с развитием прогресса, с развитием технологий».