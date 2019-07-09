Большинство россиян (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая действует до конца 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Особенно актуален запрос о продлении программы маткапитала среди тех, кому от 25 до 34 лет (84%). При этом одна пятая часть опрошенных (21%) ограничили бы действие программы только для малообеспеченных семей.

В целом россияне признают эффективность материнского капитала. Так, 64% опрошенных подтверждают, что данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%). Большинство респондентов также поддерживают тезис, что материнский капитал помогает улучшить материальное положение семей (76%). Не согласна с этим одна пятая часть опрошенных (21%).



При этом 69% респондентов утверждают, что материнский капитал стимулирует рождаемость преимущественно среди малообеспеченных граждан. Не согласны с этим 26% россиян. Около половины опрошенных (46%) сказали, что средствами от программы материнского капитала сложно воспользоваться (53%), а 40% не согласны с этим.

Также около половины опрошенных (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить средства на лечение матери и ребенка, еще 17% хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.



Напомним, Госдума предлагает продлить программу маткапитала до конца 2025 года . Кроме того, Госдума рекомендует рассмотреть вопрос о расширении направлений использования средств маткапитала, в частности на получение образования матерью.