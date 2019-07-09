В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019» проходит глобальной саммит по производству и индустриализации GMIS, организованный Минпромторгом РФ и правительством Свердловской области. В этом году партнером мероприятия выступает Турция, которую представляет министр промышленности и технологий Мустафа Варанк и заместитель министра торговли Турецкой Республики госпожа Гонджа Йылмаз Батур.

Компания «ПСМА Рус» в присутствии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Мустафы Варанка подписала соглашение о намерениях с компанией «Джошкуноз Холдинг» – одним из лидеров турецкой автомобильной промышленности в области производства оснастки для штамповки кузовных деталей. Со стороны завода ПСМА Рус договор подписал директор по закупкам Александр Смолянкин, а со стороны «Джошкуноз» — генеральный директор завода «Джошкуноз Алабуга».

Компания «Джошкуноз» является владельцем завода «Джошкуноз Алабуга», который расположен на территории Особой экономической зоны «Алабуга». В договоре о взаимовыгодном сотрудничестве говорится о производстве и поставке на завод ПСМА Рус кузовных деталей крупной и средней штамповки для легких коммерческих автомобилей, планируемых к производству в Калужской области в 2020 году.