Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Русский Стандарт». Об этом сообщается на сайте агентства.

На момент отзыва у банка был долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Caa2» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе.



Там указано, что агентство Moody's приняло решение об отзыве рейтингов банка по собственным причинам делового характера.