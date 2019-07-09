Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей. Об этом говорится в материалах образовательного портала регулятора ЦБ «Финансовая культура».

Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки.

«Однако приложение не гарантирует подлинности купюр. В любом случае пользователю стоит также самостоятельно проверить другие признаки — те, которые можно определить на просвет и на ощупь. Приложение в этом поможет», — отмечается в сообщении.

Сервис предлагает потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране: ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить или даже «пощупать», чтобы изучить признаки подлинности.

В приложении есть информация обо всех банкнотах, которые находятся в обращении, и их защитных признаках.

Скачать приложение «Банкноты Банка России» можно в App Store и Google Play.