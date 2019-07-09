Пока «пузыря» на рынке потребительского кредитования в России нет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе ведомства в 2019 году.



«Потребительское кредитование имеет свои границы. Они связаны с объективными обстоятельствами: ростом реальных доходов населения и финансовой грамотности», — сказал Кудрин. Он добавил, что в прошлом году потребительское кредитование выросло больше чем на 20%.

«Это очень большая цифра, она требует дополнительного анализа», — отметил глава Счетной палаты.

«Пока критическая черта не перейдена. Если у нас в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование по 20%, вот тут мы подойдем к серьезной критической черте <…> Пока, я думаю, «пузыря» еще нет», — считает Алексей Кудрин.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о риске «пузыря» из-за высоких темпов роста необеспеченного потребкредитования. Глава Центробанк Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. Регулятор утверждает, что «пузыря» в потребкредитовании нет.