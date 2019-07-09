QIWI объявляет о запуске платежного сервиса по погашению кредитов СКБ-Банка в сети «Связной», сообщает пресс-служба сервиса.

«Сервис, реализованный QIWI, получил несколько важных преимуществ. Во-первых, зачисление средств происходит не на следующий рабочий день, как в большинстве сервисов, а в режиме реального времени. Во-вторых, платеж осуществляется без комиссий и не накладывает на плательщика дополнительной финансовой нагрузки», —. говорится в релизе



Клиенты банка получат возможность оплачивать кредиты в 4417 розничных точках сети по всей России. Для этого необходимо прийти в салон и пополнить счет по его номеру или номеру карты.

