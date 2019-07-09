В первом полугодии 2019 года доход инвестбанков от организации сделок с российскими компаниями составил 139 млн долларов — на 17% больше, чем годом ранее, а комиссии на рынке акций выросли в 20 раз: по подсчетам аналитиков Refinitiv, доход инвестбанкиров за полгода достиг 29,4 млн долларов против символических 1,4 млн долларов годом ранее — это максимум за шесть лет (инвестбанки не зарабатывали столько на акциях с первой половины 2013 года), сумма сделок на рынке акций тоже выросла в разы — с 72,3 млн долларов в прошлом году до 1,7 млрд долларов в этом, сообщают «Ведомости» .

Почти треть вознаграждений банкиры получили за сделки M&A: 43,8 млн долларов — это более чем двукратный рост, в январе — июне 2018 года комиссии за сделки M&A составили только 17 млн долларов; тогда банкиры провели 571 сделку на 14 млрд долларов, в этом — 406 сделок на 7,4 млрд долларов; а вот комиссии за размещение облигаций, которые в прошлом году обеспечили более половины дохода инвестиционных банков (61,8 млн долларов из 118,3 млн долларов), в этом году упали до 38,8 млн долларов, число и размеры сделок на долговом рынке снизились: если в январе — июне прошлого года было размещено 69 выпусков облигаций на 20 млрд долларов, то в этом — 28 выпусков на 14,5 млрд долларов, доходы от сделок синдицированного кредитования снизились с 38,1 млн до 27,1 млн долларов, пишут аналитики Refinitiv.

По мнению экспертов, российские эмитенты радуют увеличением дивидендных выплат, а это повышает интерес инвесторов к России и открывает окно для размещений, стоимость активов растет, и продавцам уже не приходится «отдавать за бесценок», при этом российские акции стоят на 30—50% дешевле аналогичных бумаг других развивающихся рынков — для инвесторов это плюс; также, пока о новых санкциях ничего не слышно, спрос инвесторов на российские бумаги растет и компании проводят размещения.

Интерес компаний к выходу на рынок восстанавливается, в следующие 12 месяцев на рынке акций должен пройти ряд сделок — как новых, так и тех, что перенесли с прошлого года, сообщает руководитель инвестиционного банкинга Morgan Stanley в России Владимир Самарин. «Мы получаем поток запросов от компаний, которые хотят начать обсуждать подготовку к IPO», — говорит он, уточняя, что растет интерес к IPO компаний технологического, потребительского и финансового секторов, тогда как в ресурсном и индустриальном секторах преобладают вторичные размещения.

На рынок акций во второй половине этого года — начале следующего выйдут новые компании, говорит соруководитель Goldman Sachs в России Дмитрий Седов: «Если говорить о Goldman Sachs, количество и интенсивность диалогов с потенциальными эмитентами в этом году значительно выросли».