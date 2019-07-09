Сейчас кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об установлении штрафов до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.
Согласно проекту, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
Законопроект также увеличивает срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с 5 рабочих дней.
Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.
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