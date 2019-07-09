Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«В мае и июне Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, опубликованных в разных интернет-изданиях, о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир». Куренной уточнил, что проверка еще не завершена.

Месяц назад СМИ сообщили об утечке персональных данных порядка 900 тыс. клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка.