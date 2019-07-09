Торговая сессия понедельника завершилась разнонаправленным движением российских индексов. Индекс МосБиржи потерял 0,45%, завершив день на отметке 2822,5 пункта. Основное падение наблюдалось в первые минуты торгов, когда инвесторы отыгрывали внешний негативный фон, а акции ЛУКОЙЛа, АЛРОСы, МТС и РусГидро уже торговались без дивидендов, оказавшись в лидерах падения. Индекс РТС, наоборот, незначительно вырос на фоне укрепления курса рубля против доллара США в ходе дневной части валютных торгов до 63,55 руб/долл. В дальнейшем российская валюта дешевела относительно доллара США, закрыв торговую сессию понедельника на отметке 63,69 руб/долл. Рубль падал из-за продолжающегося роста индекса DXY и падения на нефть. На предварительных торгах российский рубль стабилен относительно доллара США и колеблется у отметки 63,66 руб/долл.



Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во вторник, а торговые обороты снизиться, так как участники рынка будут ожидать главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в Палате представителей.

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на текущий момент до 2967,8 пункта. Цены на нефть дешевеют на опасениях торможения темпов роста глобальной экономики. Курс рубля стабилен на предварительных валютных торгах. Индекс Московской биржи в понедельник снизился из-за дивидендных отсечек и публикации сильной макростатистики в США.

Торговая сессия понедельника завершилась разнонаправленным движением российских индексов. Индекс МосБиржи потерял 0,45%, завершив день на отметке 2822,5 пункта. Основное падение наблюдалось в первые минуты торгов, когда инвесторы отыгрывали внешний негативный фон, а акции ЛУКОЙЛа, АЛРОСы, МТС и РусГидро уже торговались без дивидендов, оказавшись в лидерах падения. Индекс РТС, наоборот, незначительно вырос на фоне укрепления курса рубля против доллара США в ходе дневной части валютных торгов до 63,55 руб/долл. В дальнейшем российская валюта дешевела относительно доллара США, закрыв торговую сессию понедельника на отметке 63,69 руб/долл. Рубль падал из-за продолжающегося роста индекса DXY и падения цен на нефть. На предварительных торгах российский рубль стабилен относительно доллара США и колеблется у отметки 63,66 руб/долл.

Вечером цена барреля нефти марки Brent снизилась до $64 на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики. Также инвесторы опасаются, что на завтрашнем выступлении Джерома Пауэла с докладом по монетарной политике ФРС, глава регулятора может указать на преждевременность снижения ставок в США из-за перегрева на американском рынке труда. Напомним, что вышедшие данные по американскому рынку труда за июнь оказались существенно лучше ожиданий.

Азиатские индексы акций продолжают снижаться второй день подряд из-за роста геополитической напряженности. ГосДеп США допустил продажу американского вооружения в Тайвань, который рассматривается Китаем как собственная территория. Сегодняшняя торговая сессия завершается падением индексов в среднем на 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на текущий момент до 2967,8 пункта.

Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во вторник, а торговые обороты снизиться, так как участники рынка будут ожидать главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в Палате представителей.

Росстат сообщил о нулевой инфляции в июне, что соответствует годовой инфляции на уровне 4,7% г/г; НЕГАТИВНО

Росстат сообщил вчера о нулевом уровне инфляции в июне на фоне снижения цен в продовольственном сегменте на 0,5% м/м; в итоге годовая инфляция в продовольственном сегменте составила 5,5% г/г в июне против 6,4% г/г в мае. В то же время рост цен в непродовольственном сегменте и в сегменте услуг превысил наши ожидания. Из-за дефляции в продовольственном сегменте общая годовая инфляция замедлилась до 4,7% г/г, тогда как ранее мы ожидали, что она сохранится на уровне примерно 5,0% г/г. В данный момент эта ситуация имеет два объяснения – первое заключается в том, что сильная и неожиданная дефляция в продовольственном сегменте указывает на некоторое изменение фактора сезонности в ценах и не должна привести к пересмотру годового прогноза инфляции, особенно учитывая тот факт, что сохранение инфляционного давления в непродовольственном сегменте и в сегменте услуг совпадает с прогнозом. Альтернативным объяснением, тем не менее, является то, что продовольственная инфляция, которая была причиной быстрого ускорения российских цен с осени 2018 г., теперь быстро сходит на «нет», отражая слабость внутреннего спроса, и в этом случае слабая инфляция в июне должна восприниматься как сигнал для изменения предпочтений в монетарной политике. Учитывая рост опасений по поводу экономического роста в 2К19 и усиление давления на ЦБ, мы считаем, что низкая инфляция за июнь сильно повышает шансы на то, что ЦБ может понижать ключевую ставку более быстрыми темпами, чем ожидаем мы.

Газпром: итоги поездки аналитиков на “Турецкий поток”; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО

Хотя компания, вероятно, сможет выполнить свой недавно уточненный прогноз по экспорту газа в Европу в размере 198,6-201,1 млрд куб. м на 2019 г., мы считаем, что прогноз цены на газ на уровне $230 за тыс. куб. м может быть понижен.

Объемы поставок: Хотя поставки в 1К19 снизились на 10% г/г, оценки за 2К19 указывают на рост объемов на 6% г/г благодаря холодной погоде в мае этого года в Центральной и Восточной Европе, из-за чего объемы поставок в 1П19 составили 98,6 млрд куб. м, что на 3% ниже г/г (без учета поставок в Турцию компания показала бы позитивную динамику поставок).

В долгосрочной перспективе поддержку объемам поставок Газпрома окажет снижение добычи в Европе: хотя спрос на газ в Европе, как ожидается, практически не изменится до 2035 г., доля импорта будет расти с более чем 50% в 2018 г. до более 75% в 2035 г., тогда как доля рынка Газпрома увеличится незначительно – с 37% до 38-40%.

Прогноз цен: Мы считаем, что прогноз цены выглядит гораздо пессимистичнее для Газпрома, учитывая несколько факторов, ограничивающих ее краткосрочный и, возможно, среднесрочный рост. В 2019 г. поставки СПГ из США с “первой волны” проектов вступили в период максимального роста, и это уже привело к резкому росту доли СПГ в европейском импорте – она выросла в 10% в среднем в 2014-18 г. до более 20% в 1К19. В то же время объемы газа в европейских газохранилищах достигли своих исторических максимумов с потенциалом выйти на максимальную загрузку к сентябрю. Мы считаем, что эти факторы будут сдерживать сезонный рост цен с текущих примерно $130 за тыс. куб. м.

Мы считаем, что цены между Европой и Азией продолжат сближаться, так как переизбыток поставок в среднесрочной перспективе будет оказывать давление на премию цены на газ на азиатских рынках. На наш взгляд, вполне разумный ценовой коридор в долгосрочной перспективе – это $6-8 за млн БТЕ ($ 200-270 за тыс. куб. м) в Азии и $5-7 за млн БТЕ ($170-240 за тыс. куб. м) в Европе.

Сбербанк может выйти из Яндекс.Маркета, купить Ozon или Avito; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО для Сбербанка, НЕЙТРАЛЬНО для Яндекса и АФК “Система” Как сообщает The Bell, Сбербанк обсуждает варианты выхода из СП с Яндексом в области e-коммерции. Вместо этого, чтобы усилить свою цифровую экосистему, Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito. Напомним, что в 2018 г. Сбербанк инвестировал 30 млрд руб., а Яндекс – свою платформу Яндекс.Маркет в капитал СП Яндекс.Маркет; при этом каждый из партнеров получил по 45% акций в новой компании (то есть стоимость СП в момент создания оценивалась в 60 млрд руб.). В момент создания СП стороны были нацелены на увеличение валовой выручки всех продавцов платформы с 150 млрд руб. в 2017 г. до более 500 млрд руб. к 2020-2021 гг.

Компания Ozon принадлежит двум партнерам – Baring Vostok (39,2%) и АФК “Система” (38,2%). Исходя из оценок стоимости, которые использовались в феврале этого года между МТС и АФК “Система” (18,69% акций было продано за 7,9 млрд руб.), 100% акций Ozon стоит 42 млрд руб. Avito – самый крупный российский интернет-сервис для размещения объявлений, 99,6% акций которого принадлежит Naspers. В январе 2019 г. Naspers приобрела 29,1% акций Avito за USD1,16 млрд; таким образом, вся компания для целей сделки была оценена в USD4,0 млрд.

Последствия для Сбербанка: УМЕРЕННО НЕГАТИВНО, так как у инвесторов может вызывать опасения политика чрезмерной аллокации капитала. Мы считаем, что Сбербанк не удовлетворён промежуточными результатами сотрудничества с Яндекс и ранее установленную цель по увеличению GMV вряд ли можно будет достичь, учитывая уровень инвестиций. С учетом этого мы не ожидаем, что Сбербанк сможет выйти из СП по номинальной стоимости или с премией к оценкам стоимости, которые использовались при создании СП. Что касается потенциальной покупки Ozon, то покупка примерно 40% акций у одного из партнеров может стоить примерно 16,5 млрд руб. (исходя из цены последней сделки) – вряд ли это окажет сильное влияние на позицию по капиталу Сбербанка. В то же время мы считаем, что возможные инвестиции в Avito могут быть гораздо более значительными в денежном выражении. $4 млрд за 100% акций, исходя из самой последней сделки, эквивалентны 70 б. п. коэффициента достаточности базового капитала. Возможно, Сбербанк пытается использовать средства от продажи DenizBank (которые вряд ли будут реинвестированы в профильный бизнес с тем же ROAE). В то же время у инвесторов могут усилиться опасения по поводу того, что Сбербанк предпочитает непрофильные активы высоким дивидендам, которые были существенным фактором инвестиционной привлекательности Сбербанка в последние годы.

Последствия для Яндекса: ухудшение перспектив монетизации СП Яндекс.Маркета должно быть нейтрализовано снятием риска смены акционеров. Новость указывает на более низкую в сравнении с прогнозами монетизацию СП Яндекс.Маркет, что не стало большим сюрпризом для нас, учитывая, что выбранная стратегия развития (создание новых макертплейсов Беру и Bringly) требует значительных инвестиций в маркетинг для привлечения траффика пользователей, помимо инвестиций в создание инфраструктуры, что является общим трендом для всех крупных игроков в этой области. На наш взгляд, учитывая большие требования по инвестициям в СП в ближайшие 1-2 года, потенциальных покупателей, заинтересованных в покупке 45% акций Сбербанка, будет немного, при этом наиболее вероятным сценарием будет аккумуляция Яндексом 100% акций СП в ожидании нового партнера или же пересмотр стратегии проекта. Хотя новость создает большую неопределенность вокруг будущего СП Яндекс.Маркета, мы полагаем, что реакция инвесторов может варьироваться от умеренно негативной до нейтральной, так как на рынке изначально понимали, что проект будет убыточным, по крайне мерее, в ближайшие 1- 2 года. К позитивным моментам относится то, что эта информация снимает опасения тех инвесторов Яндекса, которые по-прежнему опасаются риска вхождения Сбербанка в капитал Яндекса, так как банк явно сместил свой фокус в области цифровых M&A на Ozon и Avito.

Последствия для АФК “СистемА” – нейтрально после ралли на 18%: Потенциальная заинтересованность Сбербанка в Ozon может создать привлекательные денежные возможности для выхода одного или обоих его акционеров – АФК “Система” и Baring Vostok – до проведения IPO компании, которое возможно через два-три года. Хотя для миноритарных акционеров АФК “Система” это указывает на то, что монетизация Ozon опережает прогнозы, мы не исключаем, что недавнее ралли локальных акций и ГДР АФК “Система” на 18% может быть связано с этой информацией и, таким образом, новость уже учтена рынком.