Комментарий по рынку Торговая сессия понедельника завершилась разнонаправленным движением российских индексов. Индекс МосБиржи потерял 0,45%, завершив день на отметке 2822,5 пункта. Основное падение наблюдалось в первые минуты торгов, когда инвесторы отыгрывали внешний негативный фон, а акции ЛУКОЙЛа, Алросы, МТС и РусГидро уже торговались без дивидендов, оказавшись в лидерах падения. Индекс РТС наоборот незначительно вырос на фоне укрепления курса рубля против доллара США в ходе дневной части валютных торгов до 63,55 руб/долл. В дальнейшем российская валюта дешевела относительно доллара США, закрыв торговую сессию понедельника на отметке 63,69 руб/долл. Рубль падал из-за роста продолжающегося роста индекса DXY и падения на нефть. На предварительных торгах российский рубль стабилен относительно доллара США и колеблется у отметки 63,66 руб/долл.

Вечером цена барреля нефти марки Brent снизилась до $64 на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики. Также инвесторы опасаются, что на завтрашнем выступлении Джерома Пауэла с докладом по монетарной политике ФРС, глава регулятора может указать на преждевременность снижения ставок в США из-за перегрева на американском рынке труда. Напомним, что вышедшие данные по американскому рынку труда за июнь оказались существенно лучше ожиданий.

Азиатские индексы акций продолжают снижаться второй день подряд из-за роста геополитической напряженности. ГосДеп США допустил продажу американского вооружения в Тайвань, который рассматривается Китаем как собственная территория. Сегодняшняя торговая сессия завершается падением индексов в среднем на 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на текущий момент до 2967,8 пункта.

Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во вторник, а торговые обороты снизиться так как участники рынка будут ожидать главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в Палате представителей.