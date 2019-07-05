Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Данная оценка содержится в опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики.



Согласно прогнозам специалистов, «в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно». Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

Как пояснил отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас, налоговые поступления в бюджет США увеличились всего на 2—3% вместо ожидавшихся 5—6%. Два месяца назад эксперты организации прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре. «Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, — отметил Акабас. — Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели».

Кроме того, как говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюджетного управления конгресса США, дефицит бюджета достиг 746 млрд долларов за первые девять месяцев 2019 финансового года (начинается в США с 1 октября). Ожидается, что этот показатель будет равен или даже превысит 1 трлн долларов к концу финансового года. При этом уровень доходов вырос на 69 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы увеличились на 208 млрд долларов.

В конце июня Бюджетное управление конгресса прогнозировало, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году. В начале марта американское министерство финансов использовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга. При этом министр финансов США Стивен Мнучин проводит с законодателями переговоры по повышению этого показателя, которые пока не увенчались успехом.

На данный момент госдолг США составляет около 22 трлн долларов. По данным CNN, который ссылается на данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на 2 трлн долларов.



Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.