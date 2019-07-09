Россия отличается изобретательностью мошенников, сообщили RNS в пресс-службе Банка России. При этом уровень потерь от кибермошенничества в России ниже, чем в странах с наиболее развитыми экономиками.

«Россия отличается изобретательностью мошенников: сейчас более десяти активных схем, которые используют злоумышленники. Что касается технологий: все они одинаковы безопасны, если внимание к обеспечению информационной безопасности будет сразу на всех этапах, включая проектирование и реализацию», — пояснили в пресс-службе регулятора.

«Россия не лидирует в части потерь от хищений (в том числе с помощью социнженерии) по сравнению с наиболее развитыми экономиками мира, а даже наоборот — уровень потерь у нас значительно ниже», — говорится в сообщении ЦБ.