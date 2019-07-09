Семьи 100 участников традиционного рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019» задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более 1,1 млрд долларов по средневзвешенному курсу за 2018 год, сообщает издание.

Для составления рейтинга «Власть и деньги» — списка 100 богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года — были исследованы сведения о доходах чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне. Ранжирующим критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

Так, список богатейших госслужащих и депутатов России возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей.

На втором месте — миллиардер Константин Струков, совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов; он задекларировал доход в 4,46 млрд рублей.

На третьем месте рейтинга — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец местной кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос холдинг с выручкой порядка 10 млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял член Совета Федерации, совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, Валерий Пономарев. В прошлом году он задекларировал доход в 2,37 млрд рублей.

На пятом месте — депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. За 2018 год его доход составил более 2,32 млрд рублей.

Также в рейтинг вошли вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и индустриальный директор госкорпорации, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.