Банк «Восточный» обновил мобильное приложение для заемщиков «Просто кредит», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиент банка может сохранить в приложении карту, с которой совершает оплату кредита, и вернуться к ней при следующем платеже. Приложение позволяет сохранять множество карт и дает удобный способ навигации между ними. Таким образом, оплатить кредит стало еще проще — теперь сделать это можно буквально в один клик: для этого достаточно выбрать нужную карту из списка и нажать кнопку «Оплатить», — отмечается в релизе.



Приложение «Просто кредит» позволяет вносить платеж по кредиту с карты любого банка без комиссии, напоминают в банке. Кроме того, приложение предоставляет клиенту всю необходимую информацию по кредиту: график платежей, дату очередного платежа, дату окончания льготного периода (для кредитных карт), сумму начисленных процентов.

Скачать мобильное приложение «Просто кредит» от банка «Восточный» можно в App Store и в Google Play.

