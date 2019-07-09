Это полнофункциональный сервис для удобного управления кредитом без необходимости посещения отделения. Он рассчитан на всех действующих клиентов, оформивших один из кредитных продуктов банка.

Очередное обновление сделало использование приложения еще более удобным. Теперь клиент банка может сохранить в приложении карту, с которой совершает оплату кредита, и вернуться к ней при следующем платеже. Приложение позволяет сохранять множество карт и дает удобный способ навигации между ними. Таким образом, оплатить кредит стало еще проще – теперь сделать это можно буквально в один клик: для этого достаточно выбрать нужную карту из списка и нажать кнопку «Оплатить».

Напомним, что приложение «Просто кредит» позволяет вносить платеж по кредиту с карты любого банка без комиссии. Кроме того, приложение предоставляет клиенту в удобной форме всю необходимую информацию по кредиту: график платежей, дату очередного платежа, дату окончания льготного периода (для кредитных карт), сумму начисленных процентов.

«Восточный» последовательно развивает дистанционные сервисы для повышения качества обслуживания и удобства клиентов. И приложение «Просто кредит» – важная часть системы удаленного доступа к сервисам банка, а его дальнейшее развитие отражает направленность банка на повышение качества пользовательского опыта, который получает клиент при обращении к продуктам и услугам «Восточного».

Скачать мобильное приложение «Просто кредит» от банка «Восточный» можно в App Store и в Google Play .