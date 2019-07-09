Банк ДОМ.РФ с 10 июля улучшает условия по всей линейке ипотечных продуктов, говорится в сообщении кредитной организации.



Ставка по программе «Семейная ипотека» при рождении второго и последующего ребёнка снижена до 5,25% (без дополнительных комиссий и оформления страхования). Ставка действует на весь срок кредита.

Ставки по основной линейке ипотечных кредитов на покупку квартиры и рефинансирование снижены до однозначных уровней. Оформить ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме теперь можно по ставке от 9,5%. На покупку готового жилья минимальная ставка составляет 9,6%. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5%

Ставка по «Военной ипотеке» снижена до 9,3%. Ставка по ипотеке на ИЖС составляет от 11%, на покупку частного жилого дома (при оформлении ДДУ) — от 11,5%.

«Банк ДОМ.РФ развивается как ипотечно-строительный банк, ипотека является приоритетным направлением нашего розничного бизнеса, — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. — Мы являемся частью финансового института ДОМ.РФ, поэтому заинтересованы, чтобы ипотека была доступнее. При этом снижение ставок также оправдано с точки зрения бизнеса — мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками, в том числе с теми, с кем банк работает в рамках проектного финансирования».

Подать заявку на ипотеку можно онлайн, около 80% решений по заемщику принимается в течение первых четырех часов после обращения. Платежи по кредиту можно также вносить без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк на товары категории «ДОМ».