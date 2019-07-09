Банк «Авангард» начал проведение операций через систему денежных переводов Contact, говорится в сообщении кредитной организации.

Переводы осуществляются без открытия счета в рублях РФ, долларах США и евро, средства доступны получателю уже через несколько минут.

Клиенты «Авангарда» могут воспользоваться любой из трех систем денежных переводов: Western Union, UNIStream или Contact, выбрав наиболее удобный вариант перевода средств.