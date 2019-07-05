ТИВ осуществлялись на основании соответствующего технологического регламента НСПК, их результаты подтверждают соответствие ПАК «Золотой Короны» требованиям НСПК, предъявляемым к ПАК в части взаимодействия с ОПКЦ СБП. Участники финансового рынка могут использовать прошедшее тестирование решение для подключения к промышленной среде СБП через облако провайдера. [i]

Сервис «Платформа банковского самообслуживания» (Платформа) осуществляет поддержку отправки переводов с2с, me2me из клиентских фронтов банка и прием адресованных клиентам банка переводов с2с, me2me для отражения их по счетам клиентов.

Платформа позволяет кредитным организациям регистрировать банк в СБП для своих клиентов в качестве «банка по умолчанию» для приема переводов, адресованных этим клиентам, поддерживает механизмы сверки. Применение облачных технологий значительно снижает срок и стоимость запуска СБП в банках.

В ближайшее время специалистами «Золотой Короны» в соответствии с технологическими бюллетенями АО «НСПК» планируется тестирование изменений информационного взаимодействия, позволяющих сделать более удобным отправку перевода (работа с шаблонами, изменение суммы перевода и др.). Кроме этого, планируется поддержка полного цикла операций с2b.

«Золотая Корона» участвует в проекте СБП с этапа разработки концепции, включая создание прототипа и тестирование системы в пилотном режиме. В настоящий момент в режиме промышленной эксплуатации с СБП работают два партнера «Золотой Короны» – ПАО «Совкомбанк» и РНКО «Платежный Центр», значительное число банков находятся в процессе подключения.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» ( НСПК ) – оператор платежной системы «Мир». Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платёжных систем на территории России, построение и развитие российской системы платёжных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК). Официальный сайт АО «НСПК».

[i] Прохождение ТИВ Вендором/ТРР не даёт право Участнику СБП, использующему решение данного Вендора/ТРР, выходить в промышленную эксплуатацию без прохождения Участником СБП ТИВ. TPP – Third party processor (процессор третьей стороны) – организация, привлекаемая Участниками СБП для выполнения функций третьестороннего процессинга, обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие с ОПКЦ СБП.

Источник: ЦФТ