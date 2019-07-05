ВТБ в этом году планирует купить у недропользователей Якутии 12 тонн золота, что почти на 1 тонну больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник пресс-служба ВТБ на Дальнем Востоке.



«По итогам сезона добычи 2018 года ВТБ приобрел у недропользователей республики Саха (Якутия) 11,04 тонны золота и 3,42 тонны серебра… Планы по дилингу ВТБ в Якутии на текущий год составляют 12 тонн золота и 4 тонны серебра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подготовку к промышленному сезону 2019 года золотодобытчикам среднего и малого бизнеса региона ВТБ предоставил финансирование в размере 2 млрд рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.