Резкое замедление инфляции в РФ в июне свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике. Об этом говорится в очередной «Картине инфляции» , опубликованной Министерством экономического развития.

Инфляция в июне замедлилась до 4,66% в годовом выражении с 5,13% месяцем ранее, что оказалось ниже прогнозного диапазона МЭР. В помесячном выражении (с устранением сезонности) инфляция в июне составила 0,11% после 0,3% в мае.

Несмотря на замедление продовольственной инфляции, ее темпы в июне сохраняются на повышенном уровне — 5,5% год к году после 6,4% в мае. Замедление темпов роста цен произошло при сезонном удешевлении плодоовощной продукции, чему способствовали высокие темпы посевной кампании и, как следствие, более раннее начало сбора урожая в текущем году на фоне благоприятных агрометеорологических условий. В результате с устранением сезонности в июне темпы роста перешли в отрицательную область — минус 0,16% месяц к месяцу после роста на 0,3—0,4% в предшествующие три месяца, указывают в МЭР.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне продолжили замедляться, опустившись до отметки 3,5% — минимума с мая прошлого года (с исключением эффекта от повышения НДС в начале года годовой рост цен оценивается на уровне около 2,5%). C устранением сезонности в июне темпы роста цен составили 0,23% к маю (0,21% в мае к предыдущему месяцу).

Инфляция в секторе услуг с исключением сезонного фактора в июне составила 0,36% в месячном выражении после 0,39% в мае. Темпы роста цен на услуги в июне по отношению к соответствующему месяцу прошлого года снизились до 4,9% с 5,1% в мае.

«Резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции). Темпы монетарной инфляции в июне достигли минимального значения с июля прошлого года — 3% месяц к месяцу (после 3,2% месяцем ранее). На протяжении последних месяцев показатель монетарной инфляции держится ниже целевого ориентира Банка России как в терминах последовательных приростов (в годовом выражении), так и по отношению к соответствующему периоду прошлого года (в июне — 3,8% год к году, с поправкой на разовое повышение НДС темпы роста оцениваются на уровне ниже 3% год к году)», — указано в материале МЭР.

По оценке ведомства, инфляция по итогам июля составит 0,2% в месячном выражении, а в годовом замедлится до 4,5—4,6%. Повышение тарифов в сфере ЖКХ на 2,4% с 1 июля приведет к нормализации годовых темпов роста цен на регулируемые услуги начиная с июля, поскольку суммарная индексация тарифов в текущем году (с учетом их повышения с 1 января) установлена на том же уровне, что и в 2018 году (4%), указывают в министерстве.