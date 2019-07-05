Инвестиционный фонд Baring Vostok после продления срока домашнего ареста американскому инвестору Майклу Калви выразил убеждение, что суд в итоге установит невиновность сотрудников фонда, а истинные преступники понесут заслуженное наказание.

В понедельник Басманный суд Москвы на три месяца (до 13 октября) продлил срок домашнего ареста Калви, обвиняемого в мошенничестве. «Сегодня Басманный суд в очередной раз продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, несмотря на явное отсутствие оснований такого ареста и надуманные обвинения (бизнесмена Шерзода. — Прим. ред.) Юсупова», — говорится в сообщении Baring Vostok.

«Мы убеждены, что суд в итоге установит невиновность наших коллег, а ... истинные преступники понесут заслуженное наказание», — добавляют в фонде.

В Baring полагают, что акционеры банка «Восточный» Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов злоупотребляют системой уголовного права для решения коммерческого спора. «Их действия не добропорядочны и не этичны, и ставят под угрозу интересы государства по развитию экономики страны в целом. Дополнительным стимулом Аветисяна и Юсупова в аресте сотрудников Baring Vostok является то, что они выступают ключевыми свидетелями в деле о выводе активов на 17,5 миллиарда рублей из Юниаструм Банка, которое будет слушаться в январе 2020 года в Лондоне», — отметили в фонде.