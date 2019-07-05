ЮниКредит Банк продлил акцию «Кешбэк x2» по дебетовой карте «Четверка» Mastercard до 31 декабря 2019 года.

Клиенты, оформившие карту до 31 декабря 2019 года, в рамках акции «Кешбэк x2» получат двойное вознаграждение — до 20% при сумме покупок от 5 тыс. рублей в указанных категориях. Максимальная сумма дополнительного вознаграждения — 1 тыс. рублей в месяц. Дополнительный кешбэк выплачивается при общей сумме покупок в остальных категориях свыше 5 тыс. рублей.

По стандартным условиям за операции в категориях «Такси», «Каршеринг», «АЗС», «Парковки», «Платные дороги» и «Общественный транспорт» держатели карты получат обратно на счет до 10% от потраченной суммы. Размер вознаграждения зависит от общей суммы покупок в месяц в любых категориях и составит: 10% — свыше 50 тыс. рублей, 5% — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 1% — при сумме покупок от 10 тыс. рублей и на все остальные категории вне зависимости от суммы покупок. Максимально — 4 тыс. рублей в месяц.

По карте предусмотрена возможность бесплатного обслуживания в первый месяц и далее при сумме безналичных операций от 10 тыс. рублей. При невыполнении этих условий плата составит 249 рублей в месяц. Также не взимается комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах группы «ЮниКредит» и банков-партнеров «Уралсиб», Московского Кредитного Банка, Райффайзенбанка.

Дополнительно к карте подключается «Пакет водителя», который включает в себя бесплатные юридические и технические консультации по телефону. Подвоз топлива, эвакуация автомобиля, замена поврежденных колес и другое будет осуществляться бесплатно при тратах от 10 тыс. рублей в предыдущем месяце.

Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей и подключается к Apple Pay и Google Pay. Банк осуществляет бесплатную доставку карт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Держателям карты предлагается открытие накопительного счета с начислением от 4% до 6,5% годовых в зависимости от суммы остатка денежных средств», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.