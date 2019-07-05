Клиенты, оформившие карту до 31 декабря 2019 года, в рамках акции «Кешбэк x2» получат двойное вознаграждение.
ЮниКредит Банк продлил акцию «Кешбэк x2» по дебетовой карте «Четверка» Mastercard до 31 декабря 2019 года.
Клиенты, оформившие карту до 31 декабря 2019 года, в рамках акции «Кешбэк x2» получат двойное вознаграждение — до 20% при сумме покупок от 5 тыс. рублей в указанных категориях. Максимальная сумма дополнительного вознаграждения — 1 тыс. рублей в месяц. Дополнительный кешбэк выплачивается при общей сумме покупок в остальных категориях свыше 5 тыс. рублей.
По стандартным условиям за операции в категориях «Такси», «Каршеринг», «АЗС», «Парковки», «Платные дороги» и «Общественный транспорт» держатели карты получат обратно на счет до 10% от потраченной суммы. Размер вознаграждения зависит от общей суммы покупок в месяц в любых категориях и составит: 10% — свыше 50 тыс. рублей, 5% — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 1% — при сумме покупок от 10 тыс. рублей и на все остальные категории вне зависимости от суммы покупок. Максимально — 4 тыс. рублей в месяц.
По карте предусмотрена возможность бесплатного обслуживания в первый месяц и далее при сумме безналичных операций от 10 тыс. рублей. При невыполнении этих условий плата составит 249 рублей в месяц. Также не взимается комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах группы «ЮниКредит» и банков-партнеров «Уралсиб», Московского Кредитного Банка, Райффайзенбанка.
Дополнительно к карте подключается «Пакет водителя», который включает в себя бесплатные юридические и технические консультации по телефону. Подвоз топлива, эвакуация автомобиля, замена поврежденных колес и другое будет осуществляться бесплатно при тратах от 10 тыс. рублей в предыдущем месяце.
Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей и подключается к Apple Pay и Google Pay. Банк осуществляет бесплатную доставку карт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«Держателям карты предлагается открытие накопительного счета с начислением от 4% до 6,5% годовых в зависимости от суммы остатка денежных средств», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.
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